اجتماعات مراكش ..OCP يحصل على قرض أخضر ب100 مليون يورو

هبة بريس

سيحصل المجمع الشريف للفوسفاط من مؤسسة التمويل الدولية، فرع مجموعة البنك الدولي، على قرض أخضر بقيمة 100 مليون أورو، بهدف بناء محطات للطاقة الشمسية بقيمة 360 مليون أورو لإنتاج الأسمدة منخفضة الكربون.

والقرض الأخضر هو من أنواع التمويل للمشاريع المؤهلة التي تساهم في تحقيق الأهداف البيئية من قبيل التخفيف أو التكيف مع التغيرات المناخية.

ووقع الاتفاق بين المؤسستين، اليوم الخميس 12 أكتوبر بمراكش، حول القرض الذي يراد منه زيادة إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون باستخدام الطاقة الشمسية، مما يساعد النظم الغذائية الخضراء ويقلل من تعرضها لتقلبات أسعار المواد الهيدروكربونية.

وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاق على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بمراكش، إذ سيتح بناء محطتين للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة النظيفة لأنشطة المكتب الشريف للفوسفاط المنجمية في مدينتي ابن جرير وخريبكة اللتين تضمان أكبر احتياطات الفوسفاط في المغرب والعالم.

وستصل القدرة الإجمالية للمحطتين إلى 400 ميغاوات في ذروتها وما يصل إلى 100 ميغاوات في الساعة من سعة تخزين البطاريات، ما يجعل منه أول مشروع واسع النطاق للطاقة الشمسية الكهروضوئية يتوفر على بنية تحتية متكاملة للتخزين في المغرب – والأكبر في شمال إفريقيا.

ويندرج هذا المشروع في إطار برامج الاستثمار الأخضر الذي أطلقته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بقيمة 13 مليار دولار والذي يهدف إلى زيادة إنتاجها من الأسمدة الخضراء وتحويل عملياتها بالكامل إلى الطاقة الخضراء في أفق 2027.

ويعهد بتنفيذ برنامج الطاقة الشمسية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى OCP Green Energy، وهي شركة مملوكة بالكامل من طرف المجموعة، تم إنشاؤها سنة 2022 لتطوير أنشطتها لتوليد الطاقة المتجددة.

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