جنايات فاس تحيل رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب على التحقيق

هبة بريس _ فاس

علمت ” هبة بريس ” من مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أحال ملف اختلالات المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال، محمد الطويلب، الذي حدد تاريخ 24 أكتوبر الجاري، موعدا لأول جلسة للتحقيق مع رئيس المجلس الإقليمي ، جواد الدواحي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يواجه تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وجاءت هذه الإحالة بعد مرور ما يقرب من سنة على تفجر هذا الملف، حيث كلفت النيابة العامة الفرقة الجهوية للدرك الملكي بالأبحاث والتحريات. واستمعت الفرقة لعدد من الموظفين والأعوان العرضيين.

وقامت عناصر الدرك التابعة للقيادة الجهوية بفاس بعدة زيارات إلى مقر المجلس الإقليمي للحصول على مجموعة من الوثائق والمستندات المتعلقة بصفقات عمومية وسندات طلب، كانت موضوع شكاية تفجرت بعدما تقدم بها عضو بالمجلس الإقليمي، تتمثل في سندات طلب وصفقات وهمية بلغت ملايين الدارهم، منها مصاريف بذل المستخدمين والأعوان، ومصاريف الإطعام التي تضخمت فترة كورونا ، و بشكل مبالغ فيه، وتضمنت الشكاية كذلك، معطيات تتعلق بمصاريف استهلاك المحروقات المبالغ فيها .

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