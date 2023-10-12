صحفي معارض : تبون يشتغل 4 ساعات في اليوم فقط

نجلاء مزيان _ هبة بريس

فجر الصحافي المعارض للنظام الجزائري عبدو السمار قنبلة من العيار الثقيل تتعلق برئيس الجارة الشرقية و مدة مزاولته للرئاسة.

وكشف الصحفي الجزائري عبر مقطع فيديو قام بنشره على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب مجموعة من الأمور المتعلقة بالنظام الجزائري، و الفرق بين الماضي و الحاضر.

وقال عبدو السمار أنه بالرغم من أن الجزائر مرت سابقا بمجموعة من المشاكل الاقتصادية والسياسية إلا أنها تظل مرحلة تميزت بالدينامية،والتطور في العديد من القطاعات.

واعتبر المتحدث ذاته أن المشكل الحقيقي و الرئيسي في الجزائر حاليا هو رئيسها “عبد المجيد تبون”، واصفا إياه بصاحب النظام الدكتاتوري، في إشارة منه أن الصحافة ممنوعة من التعبير بحرية في الجزائر.

وقال السمار أن الرئيس الجزائري يعمل أربع ساعات في اليوم فقط، مخلفا ورائه العديد من الملفات و القضايا التي يجب النظر فيها بشكل طارئ “يكعد مقصر بحال القهوة”.

وجدير بالذكر أن القضاء الجزائري، قد أصدر في أكتوبر 2022 حكما غيابيا بالإعدام في حق الصحفي المعارض عبدو سمار المقيم بفرنسا، على خلفية اتهامه بتسريب معلومات مصنفة في خانة السرية تتعلق بمشاريع مؤسسة سوناطراك عبر موقعه “ألجيري بارت”.

وأشارت وسائل إعلام جزائرية حينها إلى صدور حكم آخر يقضي بسجن رئيس لجنة الصفقات بشركة سوناطراك، عويس لمين، عشر سنوات بعدما اتُّهم بتزويد الصحفي عبدو سمار بجميع المعلومات التي نشرها في وقت سابق.

وقد أثارت القضية جدلا كبيرا في الساحة المحلية بالنظر إلى طبيعة الحكم الصادر فيها، خاصة وأنها تزامنت مع محاكمات عديدة طالت مجموعة من النشطاء المعارضين في الخارج والداخل.

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