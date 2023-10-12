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طنجة : توقيف متهمين بالاختطاف والاحتجاز والنصب وانتحال صفة

2023-10-12 / 14:36
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والسرقة والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وكان المشتبه فيه الرئيسي قد انتحل صفة موظف عمومي وعرّض باقي الموقوفين للنصب والاحتيال بدعوى التوسط لفائدتهم في الحصول على صفقة عمومية، حيث استولى منهم على مبلغ مالي، قبل أن يقدموا على اختطافه واحتجازه وسرقة مبلغ مالي من داخل منزله.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخل منزل المشتبه فيه الرئيسي على مجموعة من نياشين وشارات ومتعلقات أزياء القوات العمومية، علاوة على أصفاد معدنية مهربة وأجهزة إلكترونية ودعامة لتخزين المعطيات الرقمية يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لنشاطه الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية

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