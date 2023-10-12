بلينكن : جئت إلى إسرائيل كيهودي أيضا !

هبة بريس _ وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه لم يأت لإسرائيل كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودي فر جده من القتل، وقال إن ما قامت به حماس أمر مروع، مضيفا أن الرسالة التي أحملها لإسرائيل هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم. وذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، في زيارة تضامن مع سلطة الاحتلال في أعقاب العملية العسكرية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى السبت الماضي.

وتعهد وزير الخارجية الأميركي بدعم الولايات المتحدة “الدائم” لإسرائيل، مؤكدا على “التطلعات المشروعة” للفلسطينيين والتي لا تمثلها حركة حماس الإسلامية.

وقال بلينكن “قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن أميركا موجودة، فلن تضطروا إلى ذلك أبدا، سنكون دائما إلى جانبكم”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حماس شنت حربا بربرية على إسرائيل، وسيكون هناك الكثير من الأيام العصيبة أمامنا، ولكن قوة الحضارة سوف تسود، على حد قوله. وشكر نتنياهو الولايات المتحدة على وقوفها إلى جانب إسرائيل

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