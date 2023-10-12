قميص المنتخب المغربي يظهر في بث مباشر من حرب غزة

هبة بريس _ رياضة

في بث مباشر ؛ ظهر شاب فلسطيني يرتدي قميص المنتخب الوطني وهو الظهور الذي أثلج صدور المغاربة.

ظهور الشاب الفلسطيني وهو يرتدي قميص المنتخب وسط مخلفات الحرب على غزة تفاعل معه المغاربة بكثير من التضامن المطلق حيث تعددت التدوينات المطالبة بالفرج لفلسطين

ويعكس سلوك الشاب الفلسطيني الحب الذي يمكنه الفلسطينيون للمنتخب المغربي ؛ وقد زكى هذا الطرح التفاعل المتقطع النظير للللسطينيين مع انتصارات المغرب ابان مونديال قطر

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