قميص المنتخب المغربي يظهر في بث مباشر من حرب غزة
هبة بريس _ رياضة
في بث مباشر ؛ ظهر شاب فلسطيني يرتدي قميص المنتخب الوطني وهو الظهور الذي أثلج صدور المغاربة.
ظهور الشاب الفلسطيني وهو يرتدي قميص المنتخب وسط مخلفات الحرب على غزة تفاعل معه المغاربة بكثير من التضامن المطلق حيث تعددت التدوينات المطالبة بالفرج لفلسطين
ويعكس سلوك الشاب الفلسطيني الحب الذي يمكنه الفلسطينيون للمنتخب المغربي ؛ وقد زكى هذا الطرح التفاعل المتقطع النظير للللسطينيين مع انتصارات المغرب ابان مونديال قطر
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11 تعليقات
الناس فالناس والقرع فمشيط الراس
كونوا حذرين من هذه المعلومات. ولا سيما في هذه الظرفية التي فيها هاته الحرب على فليسطين. راه الأعداء يلتقطون مثل هذه الصور يروجونها ضد المغرب. لا سيما تلك الشردمة التي تتكلم التطبيع التطبيع..
الله أكبر ولله الحمد والعزة لله ولرسوله والمؤمنين..
على المغرب تكريم هذا الفتى الفلسطيني الشجاع..
تحية تقدير واحترام لهذا الفتى الفلسطيني الذي ارتدى القميص الوطني..
اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين..
القضية الفلسطينية العادلة تشغل بال كل المغاربة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم احفظه واحفظ بلاد المسلمين اجمعين..
القميص الوطني المغربي يرفرف في الضفة الفلسطينية وسط الحرب ..
اللهم احفظ الشعب الفلسطيني بعينك التي لا تنام..
تحيا فلسطين. الشعب المغربي والفلسطيني تجمعهم علاقة قوية جدا..