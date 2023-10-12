يهم مهنيي الطاكسيات ..تحديد نهاية السنةالجارية موعد إستبدال الاسطول القديم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حددت جل ولايات الجهات بالمغرب ، موعد نهاية السنة الجارية، كموعد إستبدال الاسطول القديم من سيارات الأجرة بصنفيها ( الصغيرة و الكبيرة) من نوع ( بوجو 205 و فياط و ميرسديس 240).

وكانت التمثيليات النقابية قد طالبت مهلة 60 يوم كموعد أخير لاستعمال الاسطول القديم، من أجل فتح المجال لاصحاب المؤدونيات المكتراة او السائقين تسوية وضعية وثائقهم قبل نهاية السنة، كما أن السلطات ستباشر في نهاية السنة رفض عملية ( البوانتاج) لكل الاسطول القديم، خصوصا أن المغرب مقبل على تنظيم كأس افريقيا، وبذلك جهز كل بنياته التحتية من طرق ومواصلات .

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