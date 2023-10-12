وزير العدل الفرنسي يهدد بالسجن لمن يتعاطفون مع غزة
هدد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، بـ”السجن 7 سنوات”، لكل من يتعاطف مع ما تتعرض له إسرائيل بما يدعم “حماس” أو يعلن مساندتها.
وقال وزير العدل الفرنسي موريتي: “أوصى البعض أن تجلس حماس وممثلو إسرائيل حول طاولة واحدة ! كأنكم تطلبون من الحكومة الفرنسية أن تجلس مع (داعش) على طاولة واحدة”.
وأضاف “هناك قواعد، وربما لا يعجبكم إن ذكرتكم بها، ومنها أن إظهار الدعم لمجموعة إرهابية أو الاعتذار عن الإرهاب هو جريمة هو مخالفة وهذا واضح جدا”.
وتابع قائلا”: “أريد أن أذكركم أيضا أن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات.. وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات”.
ودخلت عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1203 والجرحى إلى أكثر من 5700 في غزة، وإلى 29 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.
5 تعليقات
ولماذا لم يهدد بالسجن من يتعاطفون مع أكرانيا أليس إحتلال هو كذالك أم أولائك لأنهم أروبيون وهاؤلاء عرب لا قيمة لهم لمذا في قضية اكرانيا تدعمون الذي يدافع عن أرضه ضد المحتل وفي فلسطين تدعمون من يحتل أرض الأخر وتصورون من يدافع عن أرضه بأنه إرهابي أليس هناك تماتل في كلتى الحالتين لكن الغرب هكذا إزدواجية المعايير
و من قال لك أن حماس تقبل الجلوس وممثلي إسرائيل(فلسطين المحتلة) حول طاولة واحدة يا هذا يا مسكين ………
إن حماس أصلا لا تعترف بهذا الكيان السرطاني المستعمر الغاشم…
فرس النهر لا يعلم ان دولة اسرائيل هي الدولة الارهابية. هي التي تستعمر اراضي فلسطينية من 1948. ايها البليد, انت من اصول ايطالية ونسيت كيف كان يعاملوكم الفرنسيون في الماضي القريب واليم اصبحت عميلا لمن كان يستعبدكم.اباؤكم واجدادكم اذلوا من طرف فرنسا. حماس ليست دولة ارهابية وحتى بعض الدول الاوربية لا تعتبرهم كذلك.
حماس تدافع عن ارضها وعرضها ايها البسيط.هل انت محامي فعلا, طبعا لا, انت دمية في ايدي ماكرون الصغير. نهديداتك تدل على صعفكم ايها الخونة والاستعماريون.
دائما الدولة الأكثر عنصرية و تطرف و كره لكل ماهو عربي و إسلامي تظهره حقدها للعلن
اليهود والنصارى ملة واحدة. انهم خنازير في وجوه بشر.