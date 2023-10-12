وزير العدل الفرنسي يهدد بالسجن لمن يتعاطفون مع غزة

2023-10-12 / 12:12
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هبة بريس

هدد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، بـ”السجن 7 سنوات”، لكل من يتعاطف مع ما تتعرض له إسرائيل بما يدعم “حماس” أو يعلن مساندتها.

وقال وزير العدل الفرنسي موريتي: “أوصى البعض أن تجلس حماس وممثلو إسرائيل حول طاولة واحدة ! كأنكم تطلبون من الحكومة الفرنسية أن تجلس مع (داعش) على طاولة واحدة”.

وأضاف “هناك قواعد، وربما لا يعجبكم إن ذكرتكم بها، ومنها أن إظهار الدعم لمجموعة إرهابية أو الاعتذار عن الإرهاب هو جريمة هو مخالفة وهذا واضح جدا”.

وتابع قائلا”: “أريد أن أذكركم أيضا أن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات.. وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات”.

ودخلت عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 1203 والجرحى إلى أكثر من 5700 في غزة، وإلى 29 قتيلا و180 جريحا في الضفة الغربية المحتلة.

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