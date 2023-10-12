البيجيدي “يطالب بإعلان ” ديفيد غوفرين” شخصا غير مرغوب فيه
هبة بريس _ الرباط
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استنكارها بقوة وإدانتها الشديدة لما أقدم عليه “رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي”، داعية إلى “إعلانه شخصا غير مرغوب فيه”.
وقالت الأمانة العامة لحزب “المصباح” في بيان، إن المذكور تجرأ على إصدار بلاغ صحفي بتاريخ 09 أكتوبر 2023 من قلب العاصمة الرباط يتهجم فيه بوقاحة على المقاومة الفلسطينية الشريفة، ويصفها بأقدح النعوت، ويحملها بكل وقاحة المسؤولية على ما يجري على أرض فلسطين المحتلة من مجازر وانتهاكات للمدنيين الفلسطينيين.
واسترسل، كما توعد رئيس المكتب في بلاغه الصحفي، “المقاومة بضرب التجمعات السكنية للمدنيين بزعم أنها تتخذ كذروع بشرية، ويحرض عليها المجتمع الدولي كل ذلك من قلب الرباط في انتهاك وتجاوز لكل الأعراف وفي تحد للشعور الوطني والمواقف المغربية الرسمية الثابتة من القضية الفلسطيني
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11 تعليقات
نتيجة التطبيع ان تترك هدا النوع من البشر يطلق تصريحا من عقر الدار على مراى ومسمع للجميع وايس خناك من يحرك ساكنا
قاتله الله
ومن يكون هذا البيجيدي حتى يقول ذلك ؟؟؟؟
لماذا لا يقول البيجيدي عن الذي يسرق كل شهر من ميزانبة الدولة 9 ملايين من اموال المغاربة شخص غير مرغوب فيه ؟؟؟؟
حزب المنافقين.. يجب حله من طرف الدولة و إخراج ملفاتهم الفاسدة للعلن و القضاء..
أنتم و حزبكم كدالك غير مرغوب فيكم.
البيجيدي ليس لديه الحق في الكلام عن القضية الفلسطينية لأنه هو من وقع التطبيع 😁 حزب منافقين و انتهازيين الغالبية المطلقة منهم.
نقيوا دمة امينكم العام مع الله في حق المغرب عاد تعطينا الدروس
كنتم يشكلون الحكومة حينما مهدتم لقدوم هذا الغير ” مرغوب فيه ” اليوم .
الانتخابات السابقة أعلن الشعب المغربي بأكمله وأمام العالم بأن حزب العدالة والتنمية غير مرغوب فيه في المغرب
داكشي فاش حادكين. راه انتم الغير المرغوب فيكم ماذا فعلتم في فترتكم لما كنتم في الحكومة. ماذا اصبحتم. ماذا قدمتم للمواطنين. الكل اراد الركوب على موجة حرب غزة وإسرائيل.عبر العالم من أحزاب رؤساء دول. نخب سياسية….مع العلم أرى هذه الحرب مثل فيلم. 11 سيبتانر.
أنتم من وقعتم النطبيع واليوم تقولون هذا ! ام لكم لكل مقام مقال.المغاربة ليسوا أغبياء.
الشعب المغرب الب بإدراج حزب العدالة و التنمية كمنضمة إرهابية