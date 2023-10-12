البيجيدي “يطالب بإعلان ” ديفيد غوفرين” شخصا غير مرغوب فيه

هبة بريس _ الرباط

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استنكارها بقوة وإدانتها الشديدة لما أقدم عليه “رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي”، داعية إلى “إعلانه شخصا غير مرغوب فيه”.

وقالت الأمانة العامة لحزب “المصباح” في بيان، إن المذكور تجرأ على إصدار بلاغ صحفي بتاريخ 09 أكتوبر 2023 من قلب العاصمة الرباط يتهجم فيه بوقاحة على المقاومة الفلسطينية الشريفة، ويصفها بأقدح النعوت، ويحملها بكل وقاحة المسؤولية على ما يجري على أرض فلسطين المحتلة من مجازر وانتهاكات للمدنيين الفلسطينيين.

واسترسل، كما توعد رئيس المكتب في بلاغه الصحفي، “المقاومة بضرب التجمعات السكنية للمدنيين بزعم أنها تتخذ كذروع بشرية، ويحرض عليها المجتمع الدولي كل ذلك من قلب الرباط في انتهاك وتجاوز لكل الأعراف وفي تحد للشعور الوطني والمواقف المغربية الرسمية الثابتة من القضية الفلسطيني

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