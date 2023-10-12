التونسية أنس جابر : أوقفوا العنف.. الحرية لفلسطين

هبة بريس _ متابعة

انضمت نجمة التنس التونسية أنس جابر، إلى قائمة الرياضيين العرب الذين أعلنوا مساندتهم للقضية الفلسطينية، وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي .

ونشرت النجمة التونسية “تدوينة” عبر خاصية ‘الستوري” على حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، جاء فيها: “ما يعيشه الفلسطينيون منذ 75 سنة لا يوصف، ما يعيشه المواطنون الأبرياء لا يوصف، مهما كانت ديانتهم ومهما كانت أصولهم.. العنف لن يؤدي أبدا إلى السلام”.

وتابعت أنس جابر في “التدوينة”: “كلنا مهتمون بتحقيق السلام.. السلام هو كل ما نحتاجه وما نستحقه.. أوقفوا العنف.. الحرية لفلسطين..”.

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