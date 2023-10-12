مكناس..انطلاق حملة لجراحة الجلالة بمستشفى مولاي إسماعيل.

2023-10-12 / 10:38
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ع محياوي _ هبة بريس

قام عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس والوفد المرافق له ،امس الأربعاء ، بزيارة لمستشفى مولاي إسماعيل الذي إحتضن فعاليات الحملة الطبية لجراحة الجلالة والتي ستستمر فعالياته على مدى أربعة أيام، يشرف عليها طاقم طبي في التخصص تحت إشراف مندوب وزارة الصحة بمكناس ومدير مستشفى مولاي إسماعيل، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية للساكنة، وتنزيلا لإستراتيجية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الرامية إلى تقليص المواعيد الطبية.

وقد قدمت بالمناسبة للسيد عامل الإقليم الذي أعطى الكثير لمدينة مكناس بفضل خبرته العالية خلال الجولة التي قام بها عبر مختلف المرافق والأجنحة المحتضنة لهذه الحملة الطبية والتي اطلع خلالها على الظروف العامة لسيرها وتفقد أحوال المرضى المستفيدين للاطمئنان على حالتهم الصحية، شروحات من مندوب الصحة ومدير المستشفى المذكور .

هذه الحملة سيستفيذ منها على مدى أربعة أيام حوالي 300 شخصا، كانوا مسجلين في لائحة الانتظار لجراحة العيون بالمستشفى الذي يحتضن العمليات الجراحية بمكناس. وتجند لانجاح هذه الحملة، 13 طبيبا متخصصا في طب العيون، وأستاذ باحث متخصص في طب العيون، رئيس مصلحة طب العيون بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، إضافة إلى أطر مستشفى مولاي إسماعيل 5 أطباء، 5 أطر إدارية، طبيب إنعاش، 20 ممرضا خمسة منهم متخصصون في الإنعاش والتخدير، إضافة إلى أعوان الحراسة والنظافة.

و تأتي هذه الحملة الطبية تكريسا لثقافة التضامن والتآزر التي تهدف إلى الحد من الفقر والتخفيف من معاناة الفئات المعوزة والفقيرة.

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