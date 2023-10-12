سادس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين الى 1200

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 1203 والجرحى إلى 5763 منذ بدء “العدوان” الإسرائيلي.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش إن “جل هذه الأرقام تعود لمدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ”.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت الوزارة، أن المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الوزارة في تصريح صحفي نشر على صفحة الوزارة بـ”فيسبوك”: “المستشفيات في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى يفترشون الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي”.

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