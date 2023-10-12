فصل طيار كندي من عمله بسبب تضامنه بصورة مع فلسطين
هبة بريس _ متابعة
عاقبت شركة الطيران الكندية “Air Canada”، طيارا من أصول مصرية بفصله نهائيا من العمل إثر إعلانه تضامنه مع فلسطين في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومختلف الأراضي المحتلة.
وتعرض الطيار الكندي المصري، مصطفى عزو، للفصل من عمله بعد إحالته للتحقيق على خلفية مشاركته صورة عبر حسابه على منصة “إنستغرام”، يظهر فيها متشحا بالعلم الفلسطيني.
هذا الشاب اسمه مصطفى عزو وهو طيار كندي من اصول مصريه ويشتغل في شركة طيران كندا، اليوم اعلنت شركة الطيران انها فصلته من العمل وانتهت خدماته بسبب ذي الصور اللي نزلها ستوري بحسابه الشخصي بالانستا، وهذا صار بعد حمله ضخمه عليه وهاشتاقات تطالب بفصله…
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المجموع 2 آراء
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8 تعليقات
ياربي السلامة كمية حقد رهيبة ضد المسلمين .اسال الله سبحانه وتعالى ان يخسف بكل من يوالي الصهاينة المجرمين
حجارين
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم اهديه طريق الصحيح
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ .هذا وعد من الله عزل وجل.
هذه حقيقة الغرب الحقد و الكره و العنصرية، حفظ الله وطننا و جميع الأوطان المسلمة العربية