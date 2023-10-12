فصل طيار كندي من عمله بسبب تضامنه بصورة مع فلسطين

هبة بريس _ متابعة

عاقبت شركة الطيران الكندية “Air Canada”، طيارا من أصول مصرية بفصله نهائيا من العمل إثر إعلانه تضامنه مع فلسطين في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومختلف الأراضي المحتلة.

وتعرض الطيار الكندي المصري، مصطفى عزو، للفصل من عمله بعد إحالته للتحقيق على خلفية مشاركته صورة عبر حسابه على منصة “إنستغرام”، يظهر فيها متشحا بالعلم الفلسطيني.

هذا الشاب اسمه مصطفى عزو وهو طيار كندي من اصول مصريه ويشتغل في شركة طيران كندا، اليوم اعلنت شركة الطيران انها فصلته من العمل وانتهت خدماته بسبب ذي الصور اللي نزلها ستوري بحسابه الشخصي بالانستا، وهذا صار بعد حمله ضخمه عليه وهاشتاقات تطالب بفصله…

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