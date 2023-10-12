هلال: المغرب ملتزم بالتسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الأربعاء بنيويورك، أن المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد هلال، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن “المغرب، وعلى عكس الجزائر، ملتزم بحزم بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، من أجل الحفاظ على استقرار، وأمن، وازدهار منطقته المغاربية وخارجها”.
وأشار إلى أن المغرب يظل متشبثا، بشكل وفي، بالعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وهو ما يتجلى، يوضح المتحدث، من خلال تعاونها المثمر مع المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، في تنفيذ مهامه لتيسير هذه العملية.
وفي هذا السياق، قال إن دي ميستورا قام بزيارة المغرب ثلاث مرات، مذكرا بأنه توجه خلال زيارته الأخيرة، من 4 إلى 8 شتنبر 2023، إلى مدينتي العيون والداخلة حيث التقى برئيسي جهتي الصحراء المغربية، وممثلي السكان المنتخبين ديمقراطيا، والممثلين الشرعيين، والسلطات المحلية، والشيوخ، والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب، فضلا عن العائدين الذين فروا من مخيمات تندوف من أجل الالتحاق بالوطن الأم.
وسجل هلال أن المبعوث الشخصي تمكن من الاطلاع، عن كثب، على التقدم المحرز في مجال التمكين السياسي، والتنمية السوسيو-اقتصادية في الصحراء المغربية، بفضل المشاريع والبنيات التحتية المنجزة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، بميزانية تفوق 10 ملايير دولار. كما التقى برؤساء البعثات القنصلية الـ30 التي تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بدينامية تنموية تجعل من الصحراء المغربية قطبا قاريا حقيقيا، ملاحظا أن حوالي 30 دولة ومنظمة إقليمي فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة إدراكا منها للإمكانات الهائلة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف هلال أن هذه الدينامية الدبلوماسية تجسد إرادة هذه البلدان الاستثمار في ازدهار الأقاليم الجنوبية، ولكن أيضا، وقبل كل شيء، دعمها الصريح، والذي لا يكتنفه غموض، لمغربية الصحراء
17 تعليقات
الصحراء مغربية وتبقى مغربية الله الوطن الملك..
بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والديبلوماسية المغربية الحكيمة..
الصحراء مغربية وتبقى مغربية أبى من أبى وكره من كره ..
بٱسم الله الرحمن الرحيم (وٱعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) صدق الله العظيم. كلنا مسلمون ويجب علينا أن نتحد إن الإتحاد قوة وكفى من الهراء الذي هو في صالح الأعداء ..
إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد. المغرب ساهم بشكل كبير في استقلال الجزائر.والاخيرة تحارب المغرب من أجل أرض تعود الى ملكه ..
الجزائر خسرت الملايير الدولارات من أجل تظليل الحق ..
يجب طرد شرذمة البوليساريو من الصحراء المغربية..
المغرب ملتزم بتسوية النزاع في الصراع على الصحراء المغربية..
تحية تقدير واحترام للممثل الدائم السيد عمر هلال على تدخلاته الناجحة في الأمم المتحدة..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والدبلوماسية المغربية الحكيمة ..
ويل لمن يفكر ان ينحني وياخذ منها حبة رمل لي الذكرى فقط والله حتى يجد نفسه مدفون في قبر منسي هدا كلام شعب حر لمن يريد تادية وحدتنا التورابية
عاش قائدها ومسيرها ملكنا الحبيب نصره الله وحفظه من عين الحاقدين ومن قلوب الايرهابيين والصحراء مغربية حرة الى ان يرث الله الارض ومن عليها
اللهم احفظ ملكنا محمد السادس كما حفضة به الذكر الحكيم وابقيه دخرا لهادا الوطن العظيم
الصحراء تحرصها اسود ولها ملك حكيم وعظيم نصره الله وحفضه من الغدارين
الصحراء مغربية حرة ولها هيبة علوية اللهم بارك
هو نزاع مفتعل و كفى، كل شيء اتضح. و كل شيء تغير الظرفية الدولية التي صنعت هذا المشكل هي الأخرى تغيرت، و بالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يكفر عن أعماله الشيطانية ، و يترك المملكة الشريفة بأن تستمر في تنمية صحرائها و جعلها جنة فوق الأرض ليستفيد منها أولا وقبل كل شيء سكانها الأصليين الطيبين .
كالها نوعمان اللحلو فنان نعتز به في غنائه لهدا الوطن ابلادي يازين البولدان اجي اشوف او منها الصحراء المغربية الي قلب واحد كيهتف بالله الوطن الملك