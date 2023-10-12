سادس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300

2023-10-12 / 09:23
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هبة بريس _ بتصرف

مع دخول عملية “طوفان الأقصى” -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يومها السادس، أطلقت المقاومة في غزة رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وحيفا، فيما تواصل قوات الاحتلال تدمير الأحياء السكنية واستهداف المدنيين في قطاع غزة.

واستشهد 1203 فلسطينيين منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وأصيب 5763 آخرون، في حين ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1300 _ يقول الموقع الرسمي لقناة الجزيرة _

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