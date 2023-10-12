وصول “أنتوني بلينكن” إلى تل أبيب في زيارة تضامن

2023-10-12 / 09:14
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هبة بريس _ وكالات

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، الخميس لإظهار تضامن بلاده بعد هجوم مباغت شنته حركة “حماس” في إسرائيل، بحسب مراسل لفرانس برس يرافقه.

ومن المتوقع أن يزور بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما أكدت واشنطن وقوفها إلى جانب حليفتها الدولة العبرية، التي تشن قصفاً عنيفاً على قطاع غزة.

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‫7 تعليقات

  2. طبعا تقف الى جانب الصهيون لانهم يشبهون بعضهم البعض في اجراماتهم علا هذه الارض اللهم انتقم منهم

  6. القدس لنا وحفظ الله غزة وسوريا ولبنان وفلسطين يارب العالمين وانشاالله منصورين

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