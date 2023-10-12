طقس الخميس .. أجواء نسبيا حارة في كل ربوع المملكة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس نسبيا حارا بجنوب البلاد، وسوس والسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية مصحوبة بسحب منخفضة فوق كل من السهول الشمالية، وشمال المنطقة الشرقية وكذا فوق الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء أحيانا غائمة مع قطرات متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير، مع تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستسجل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالجنوب وبمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و15 درجة بمرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية، وأيضا بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و27 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وسوس. وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة، فيما ستعرف درجات الحرارة، خلال النهار، ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز ،وما بين العرائش والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0