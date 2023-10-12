طقس الخميس .. أجواء نسبيا حارة في كل ربوع المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس نسبيا حارا بجنوب البلاد، وسوس والسهول الداخلية.
وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية مصحوبة بسحب منخفضة فوق كل من السهول الشمالية، وشمال المنطقة الشرقية وكذا فوق الواجهة المتوسطية.
وستكون السماء أحيانا غائمة مع قطرات متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير، مع تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية.
وستسجل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالجنوب وبمنطقة طنجة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و15 درجة بمرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية، وأيضا بالريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و27 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وسوس. وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة، فيما ستعرف درجات الحرارة، خلال النهار، ارتفاعا طفيفا.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز ،وما بين العرائش والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
الحمد لله على كل حال والقادم سيكون أفضل إن شاء الله تعالى..
تراجع الأمطار أثر بشكل كبير على المردود الاقتصادي والفلاحي..
المغرب يواجه أزمة الماء غير مسبوقة بسبب الجفاف..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء طلبا للرزق والامطار..
على جميع المواطنين تدبير استعمال الماء والحفاظ عليه..
تراجع ملئ نسبة السدود كثيراً..
اللهم صبا نافعا..
على جميع المواطنين الأدعية والاستغفار..