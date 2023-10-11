السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها ليومين بسبب المظاهرات

2023-10-11 / 23:29
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هبة بريس ـ وكالات 

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس الأربعاء أنها ستغلق أبوابها يومي الخميس والجمعة أمام الجمهور، وسط توقعات بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في البلاد.

ومن المتوقع تنظيم مظاهرة وطنية الخميس بمشاركة معظم الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي له قاعدة جماهيرية كبيرة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنه “من باب الحذر، تغلق السفارة أمام الجمهور للخدمات الروتينية يومي الخميس 12 أكتوبر والجمعة 13 أكتوبر”، مضيفة أنها ليست على علم بتهديد محدد أو موثوق في الوقت الحالي.

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‫10 تعليقات

  1. کل التحیۃ والتقدیر لتونس شعبا وحکومۃ لموافھما المبدئي والثابت من القضیۃ الفلسطینیۃ ودعمھما اللامشروط للمقاومۃ وحق وحقھا في مواجھۃ الاحتلال الصھیوني وبیان تحفظ تونس علی بیان امس لوزراء خارجیۃ الدول العربیۃ خیر دلیل علی ذلک۔ بیان لایرقی اطلاقا الی تطلعات الشعوب العربیۃ۔ فالمساواۃ بین الضحیۃ والجلاد امر خطیر فھو طعنۃ في ظھر مقاومۃ الشعب الفلسطینی ولیس فقط حماس کما یرید تصویرھا الاعلام فھي مقاومۃ شعب باکملہ لمحتل سرق ارضہ ومارس کل انواع الارھاب علی ھذا الشعب الاعزل، فدمر الاحتلال الشجر والحجر والبشر من اطفال ونساء وشیوخ منذ عقود ولم یحرک العالم ساکنا ولکن بمجرد بدء “طوفان الاقصی” فلننظر الی الدعم والغربي اللامشروط لاسرائیل والاذانات والاستنکارات الامر الذی لم تفعلہ الحکومات العربیۃ المرتمیۃ فی احضان الغرب الحاقد علی ماھع عربي ومسلم ویتدرعون بمعاداۃ السامیۃ۔

  9. تحية تقدير واحترام للشعب التونسي الشقيق على هذه الوقفة الاحتجاجية التضامنية..

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