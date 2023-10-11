السفارة الأمريكية في تونس تغلق أبوابها ليومين بسبب المظاهرات

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس الأربعاء أنها ستغلق أبوابها يومي الخميس والجمعة أمام الجمهور، وسط توقعات بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في البلاد.

ومن المتوقع تنظيم مظاهرة وطنية الخميس بمشاركة معظم الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي له قاعدة جماهيرية كبيرة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنه “من باب الحذر، تغلق السفارة أمام الجمهور للخدمات الروتينية يومي الخميس 12 أكتوبر والجمعة 13 أكتوبر”، مضيفة أنها ليست على علم بتهديد محدد أو موثوق في الوقت الحالي.

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