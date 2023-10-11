أخنوش يناقش مع رجال أعمال أفارقة آفاق الاستثمار بالقارة ومستجدات ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب

2023-10-11 / 23:19
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هبة بريس ـ الرباط

خلال لقاء بين الطرفين، ناقش رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمراكش، مع مجموعة من رجال الأعمال الأفارقة، عدة مواضيع اقتصادية هامة، منها آفاق الاستثمار بالقارة الأفريقية ومستجدات ميثاق الاستثمار الجديد بالمملكة.

ووفقا لتدوينة منشورة على حسابات رئيس الحكومة الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، فإن الأمر يتعلق بكل من محمد إبراهيم، رئيس مؤسسة “مو إبراهيم”، وتيجاني تيام، رئيس شركة “فريدوم أكويزيشن”، وأليكو دانغوت، رئيس مجموعة “دانغوت”، حيث هم النقاش آفاق الاستثمار والسبل الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال في القارة الأفريقية.

وجاء في التدوينة كذلك، أن اللقاء المنظم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تحتضنها مدينة مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، سلط الضوء على التدابير الشاملة التي باشرتها الحكومة المغربية ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل في المملكة، بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

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