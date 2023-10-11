زلزال الحوز.. صرف المساعدات المادية للمتضررين تتم بشكل تدريجي وسلس

هبة بريس ـ الرباط

تواصلت اليوم الأربعاء بتحناوت، عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الاستعجالية لفائدة الأسر المتضررة من زلزال الحوز، على غرار مناطق أخرى على مستوى إقليم الحوز.

ولإنجاح هذه العملية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمت تعبئة العديد من مؤسسات الدفع المعتمدة على مستوى تحناوت.

كما تم الاعتماد على الوكالات المتنقلة في المناطق القروية والنائية بهذا الجزء من التراب الوطني لتمكين الأسر المستفيدة من تحصيل المساعدات المالية المبرمجة في إطار هذه العملية.

وأوضح مسؤول التنسيق بصندوق الإيداع والتدبير على مستوى إقليم الحوز في تصريح رسمي أن السلطات المعنية أوكلت عملية صرف هذه المساعدة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي يسيره صندوق الإيداع والتدبير، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة كل الموارد التقنية واللوجيستية لإنجاح هذه العملية، بتنسيق مع السلطات العمومية، و العملية تسير بشكل تدريجي و سلس.

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