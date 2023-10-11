حركة حماس تعلن الإفراج عن امرأة إسرائيلية وطفليها

2023-10-11 / 22:33
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هبة بريس ـ وكالات 

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ليل الأربعاء أنها أفرجت عن سيدة إسرائيلية مع طفليها، بحسب بيان ومقطع فيديو بثته فضائية الأقصى التابعة للحركة الفلسطينية.

وقالت القسام في بيان إنه «تم إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات».

وأظهر الشريط امرأة ترتدي قميصا أزرق اللون مع طفلين يبتعدون عن منطقة نصبت فيها أسلاك شائكة، برفقة ثلاثة عناصر من الحركة.

*الصورة من الأرشيف

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