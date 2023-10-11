الخميسات: توقيف عسكري ق–تل خليلته ورمى بجت.ثها ببالوعة للصرف الصحي

2023-10-11 / 22:12
3
ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت النيابة العامة بالرباط ، عسكري متهم بقتل خليلته، رهن تدبير الحراسة النظرية لدى أمن تيفلت بإقليم الخميسات، للتحقيق معه في المنسوب له .

وكانت الشرطة القضائية بتيفلت ، قد فتحت تحقيق موسع بعد إكتشاف جثة سيدة في الثلاثينيات من عمرها ، مرمية جتثها ببالوعة للصرف الصحي بمنطقة البعازيز في وضع بشع.

الضحية تركت طفلين أيتام ، كانت قيد حياتها قد تعرفت على الجندي على أساس الدخول في علاقة زوجية لم يكتب لها النجاح، ولعل خلاف بين الطرفين دفع بالجندي الى الانتقام منها بعد أن تراجعت عن فكرة الزواج به.

وقد حاول المشتبه فيه طمس معالم الج.ريمة قبل أن يتوجه للإبلاغ عن للسلطات على ما إقترفت يداه.

وتم نقل الجثة إلى المستودع الأموات في المركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات لإجراء تشريح طبي، بتوجيهات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة ميكانيكي بعد انفجار مجهول وسط محل للمتلاشيات بالعيون

وفاة ميكانيكي بعد انفجار مجهول وسط محل للمتلاشيات بالعيون

2023-10-10 / 19:53
Photo of سلا…جريمة الضرب والجرح تضع شخصا وراء القضبان

سلا…جريمة الضرب والجرح تضع شخصا وراء القضبان

2023-10-09 / 21:55
Photo of طنجة ..أربعيني يـ..ـنهي حياته بطريقة مـ..ـأساوية

طنجة ..أربعيني يـ..ـنهي حياته بطريقة مـ..ـأساوية

2023-10-08 / 22:10
Photo of تطوان : فرَّ من الشرطة فسقط من أعلى عمارة سكنية

تطوان : فرَّ من الشرطة فسقط من أعلى عمارة…

2023-10-08 / 11:51
Photo of الفراقشية…ظاهرة تُربك حسابات الفلاحين بسطات

الفراقشية…ظاهرة تُربك حسابات الفلاحين بسطات

2023-10-07 / 23:57
Photo of تسجيل هزة أرضية قبالة سواحل طنجة- أصيلة

تسجيل هزة أرضية قبالة سواحل طنجة- أصيلة

2023-10-04 / 21:58
Photo of ” المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 7 ملايين درهم

” المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من…

2023-10-04 / 21:25
Photo of مطاردة سائقة سيارة لـ”لص” تنتهي بحادثة سير مميتة بمراكش

مطاردة سائقة سيارة لـ”لص” تنتهي بحادثة سير مميتة بمراكش

2023-10-04 / 11:07
Photo of فاس.. وفاة رضيعة اختناقا بعدما تركها والدها داخل سيارته

فاس.. وفاة رضيعة اختناقا بعدما تركها والدها داخل سيارته

2023-10-03 / 21:39
Photo of جريمة ق___تل بشعة بإقليم تازة

جريمة ق___تل بشعة بإقليم تازة

2023-10-02 / 20:27

‫3 تعليقات

  2. بغض النظر عن الواقعة كيف سيكون الحال إن تم فتح الباب على مصراعيه للداعيت لمنع تجريم العلاقات غير الشرعية بين أطفال متخلى عنهم و جزائم قتل و الطامة الكبرى أن من عهد لهم بالمسؤولية هم من يدعون لذلك فهل من معثبر السلام عليكم

  3. اتقوا الله في أعراض المسلمات، لماذا تحشرون كلمة خليلة في المقال وما أدراكم بها رحمة الله عليها. اتقوا الله و راعوا مشاعر أسرتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق