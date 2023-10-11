الخميسات: توقيف عسكري ق–تل خليلته ورمى بجت.ثها ببالوعة للصرف الصحي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت النيابة العامة بالرباط ، عسكري متهم بقتل خليلته، رهن تدبير الحراسة النظرية لدى أمن تيفلت بإقليم الخميسات، للتحقيق معه في المنسوب له .

وكانت الشرطة القضائية بتيفلت ، قد فتحت تحقيق موسع بعد إكتشاف جثة سيدة في الثلاثينيات من عمرها ، مرمية جتثها ببالوعة للصرف الصحي بمنطقة البعازيز في وضع بشع.

الضحية تركت طفلين أيتام ، كانت قيد حياتها قد تعرفت على الجندي على أساس الدخول في علاقة زوجية لم يكتب لها النجاح، ولعل خلاف بين الطرفين دفع بالجندي الى الانتقام منها بعد أن تراجعت عن فكرة الزواج به.

وقد حاول المشتبه فيه طمس معالم الج.ريمة قبل أن يتوجه للإبلاغ عن للسلطات على ما إقترفت يداه.

وتم نقل الجثة إلى المستودع الأموات في المركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات لإجراء تشريح طبي، بتوجيهات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

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