نتنياهو يتوصل لاتفاق مع المعارضة بتشكيل “حكومة طوارئ” خلال الحرب
هبة بريس ـ وكالات
توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى اتفاق مع عضو المعارضة بيني غانتس الأربعاء لتشكيل “حكومة طوارئ” خلال الحرب مع حماس في غزة.
و ستضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.
فيما سيبقى حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف في الحكومة.
وجاء في بيان مشترك للزعيمين “عقب اجتماع عقد اليوم اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب”.
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10 تعليقات
الحرب بدأت ولا داعي ياسيد نتايناهو بتشكيل حكومة طوارئ حرب هههههههههههه.
حماس لن تخاف ولن تتراجع عن الحرب فهي قادرة على مواصلتها وهي الآن قوية أكثر من السابق.
يجب إيقاف الحرب بين الطرفين وايجاد الحلول المناسبة لهما من أجل حماية المدنيين في غزة
يجب على نتانياهو وحماس حل مشاكلهم السياسية بعيدا كل البعد عن المدنيين الذين لاذنب لهم من هذه الحرب الفتاكة..
نتانياهو لم يعترف بالهزيمة أمام حماس وهذا ما جعله على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب حلل وناقش…
من خلال الإنفاق نتانياهو مع مع عضو المعارضة يتضح أن نتانياهو فشل في هذه الحرب هههههههههههه.
نتمنى النصر لحماس والهزيمة لنتانياهو بإذن الله.
نريد العيش بسلام في غزة وتوقيف إطلاق النار على الفور وتشديد أقصى عقوبة لإسرائيل..
إن ينصركم الله فلا غالب لكم..
هذه الحرب إنشاء الله ستكون نهايتها على يد حماس.