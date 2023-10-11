نتنياهو يتوصل لاتفاق مع المعارضة بتشكيل “حكومة طوارئ” خلال الحرب

هبة بريس ـ وكالات

توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى اتفاق مع عضو المعارضة بيني غانتس الأربعاء لتشكيل “حكومة طوارئ” خلال الحرب مع حماس في غزة.

و ستضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.

فيما سيبقى حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف في الحكومة.

وجاء في بيان مشترك للزعيمين “عقب اجتماع عقد اليوم اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب”.

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