“طوفان الأقصى”.. حاتم عمور: “قلوبنا مع فلسطين”
القسم الفني: هبة بريس
أعلن الفنان المغربي حاتم عمور، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن دعمه الكامل لفلسطين بسبب الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة و الذي يعتبر الأشرس والأعنف والأكثر عسكرية على المدنيين الأبرياء.
وفي هذا الصدد نشر النجم المغربي صورة لعلم فلسطين مرفوق بتعليق على شكل هاشتاغ، جاء فيه :” قلوبنا مع فلسطين”.
و نوه العديد من النشطاء بموقف عمور، حيث كتب أحدهم:”شكرا حاتم..من الفنانين القلائل لي مزال كيقولو كلمة حق ومع الحق، أما الفنانين البقية هم فقط أبواق محركة”.
فيما علق آخر :”جميع الفنانين والفنانات التزموا الصمت شكرا لك حاتم عمور و شكرا على موقفك”.
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