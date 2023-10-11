تامر عاشور يحتفل بزواجه من الإعلامية نانسي نور

القسم الفني: هبة بريس

احتفل الفنان المصري تامر عاشور بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة.

ونشر عاشور صورة تجمعه بزوجته مرفوقة بتعليق جاء فيه: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا”.

وحرص على حضور حفل عقد القران عدد كبير من الفنانين والإعلاميين أبرزهم رامى جمال وزوجته نريمان، حماقي، مصطفى حجاج، أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش..

وفي سياق متصل، قدم العديد من النشطاء التهاني والتبريكات للثنائي المصري، مطالبين عاشور بالحفاظ على أداء الأغاني الحزينة رغم زواجه من شريكة حياته.

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