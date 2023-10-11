بسبب دعمها لإسرائيل.. كايلي جينر تخسر مليون متابع بانستغرام

2023-10-11 / 20:17
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القسم الفني: هبة بريس

أثارت عارضة الأزياء كايلي جينر جدلاً واسعاً بمنصات التواصل الاجتماعي إنستغرام وذلك عقب إعلانها عن دعمها لإسرائيل.

وشاركت جينر صورة من حساب معروف بموقفه المؤيد لإسرائيل، يظهر فيها العلم الإسرائيلي، وأرفقته بتعليق جاء فيه:”الآن ودائمًا، نقف مع شعب إسرائيل!”.

وأدّى نشرها للصوة إلى فقدانها أكثر مليون متابع عبر موقع انستقرام،،حيث كانت تمتلك 400 مليون متابع قبل نشرها للستوري، ثم تحوّل العدد إلى 399.

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