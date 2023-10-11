مسؤول أممي: “المغرب يقدم نموذجا للعالم في الطموح والرغبة والابتكار”

2023-10-11 / 20:11
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هبة بريس ـ الرباط

أكد مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي أن المغرب نموذج عالمي في الطموح و الابتكار.

مارك كارني و على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدولي، أكد أن هذا الملتقى يشكل فرصة لتناول شتى الفرص الاقتصادية المتاحة بالمغرب.

و أشار كارني إلى أن المغرب يقدم نموذجا للعالم لما يمكننا القيام به إذا تحلينا بالطموح والرغبة والابتكار.

وبخصوص تنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أكد المبعوث الأممي أن اجتماعات مراكش هي الأفضل من حيث التنظيم، وتشكل لحظة هامة وحاسمة بالنسبة للعالم.

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