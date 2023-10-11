“طوفان الأقصى”.. نجوم هوليود يدعمون إسرائيل

القسم الفني: هبة بريس

أعلن العديد من مشاهير هوليود عبر حساباتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي عن دعمهم و مساندتهم لإسرائيل في حربها مع فلسطين.

و في هذا الصدد نشرت مادونا مقطع فيديو مرفوق بتعليق جاء فيه،”ما يحدث في إسرائيل مدمر.. إن رؤية كل هذه العائلات، وخاصة الأطفال، وهم يُساقون ويُقتلون في الشوارع، أمر مفجع.. تخيل لو كان هذا يحدث لك؟؟.

وتابعت:” لا يمكن أبدا حل الصراعات بالعنف.. ولسوء الحظ فإن الإنسانية لا تفهم هذه الحقيقة العالمية، لم يتم فهم ذلك قط.. نحن نعيش في عالم مزقته الكراهية”.

وبدورها، نشرت الكوميدية إيمي شومر تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام جاء فيها “لقد قُتل أكثر من 200 إسرائيلي هذا الصباح.. هذا أمر مروع.. جرائم القتل هذه يتم الاحتفال بها في إيران”.

وشاركت كايلي جينر صورة من حساب مؤيد لإسرائيل، غير أنها اضطرت لحذف المنشور لاحقا بعد تعرضها لانتقادات لاذعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

كما نشرت الممثلة الأميركية أشلي تيسدال صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر ذات المنصة تدعم فيها إسرائيل، معلقة عليها: “إظهار الدعم لإسرائيل لا يجعل الشخص معاديا لفلسطين وإظهار الدعم لفلسطين لا يجعل الشخص معاديا للسامية”.

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