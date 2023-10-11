لقجع ينوب عن الجامعة في تعزية أسرة الراحل عبد الله البناي

هبة بريس ـ رياضة

تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة المرحوم عبد الله البناي.

كما تقدمت جامعة الكرة بالتعازي من خلال بلاغ نشرته بالموقع الرسمي لها إلى كافة أسرة الراحل وذويه ، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل.

وسبق للراحل عبد الله البناي، الذي وافته المنية يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 أن حمل قميص المنتخب الوطني ، كما أنه لعب لفريق المغرب الرياضي الفاسي.

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