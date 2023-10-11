لقجع ينوب عن الجامعة في تعزية أسرة الراحل عبد الله البناي
هبة بريس ـ رياضة
تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة المرحوم عبد الله البناي.
كما تقدمت جامعة الكرة بالتعازي من خلال بلاغ نشرته بالموقع الرسمي لها إلى كافة أسرة الراحل وذويه ، و كذا أسرة كرة القدم الوطنية، في هذا المصاب الجلل.
وسبق للراحل عبد الله البناي، الذي وافته المنية يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 أن حمل قميص المنتخب الوطني ، كما أنه لعب لفريق المغرب الرياضي الفاسي.
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10 تعليقات
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحمه واغفر له ويجعل مثواه الجنة امين يارب العالمين..
عبدالله البناي كان أحد أعمدة الفريق الفاسي وعنصر في أسود الأطلس..
ربي ارحمه واغفر له ووسع مدخله واكرم نزله وارزقه جناة النعيم برحمتك الواسعة وارزق اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون..
من أصلب المدافعين في تاريخ الكرة المغربية وكان يلعب كذلك مهاجم أوسط.
رحم الله عبد الله وأدخله فسيح جنانه..
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ءامين ..
إنا لله و إنا إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته و مغفرته…
الله اكبر إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما اخذ تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ورزق ذويه الصبر والسلوان..
نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة..
اللهم رحمه برحمتك يا ارحم الراحمين يارب العالمين..