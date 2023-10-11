هز كيان العسكر وعرى فساد الجنرالات.. ألمانيا تسلم بلحساني يعقوب للجزائر

2023-10-11 / 19:12
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اس.ب – هبة بريس

رحلت السلطات الالمانية بلحساني يعقوب ، من فرانكفورت الى مطار الهواري بومدين بوهران ، بعدما قض الشاب العشريني مضجع مخابرات العسكر وعرى فساد المؤسسة الحاكمة بالجزائر وسياسييها .

بلحساني يعقوب كان تحت أوامر قبض قضائية دولية وصل لمطار هواري بومدين عبر رحلة عادية من مطار فرانكفورت الألماني مرفوقا بقوات أمن جزائرية خاصة كانت معه في الرحلة من المانيا للجزائر.

وبحسب مصادر اعلامية جزائرية فبلحساني يعقوب ابن تيبازة متابع قضائيًا لضلوعه في قضايا انتحال شخصيات عسكرية ومدنية جنرالات ووزراء وولاة ومستشارين في الدولة، تم القبض عليه في فرانكفورت وكان يقيم من قبل في قبرص ، في وقت تساءلت فيه هيئات حقوقية المانية عن مصير باحساني يعقوب ننتقدة قرار السلطات الالمانية تسليمه للجزائر وسط تخوفات من تعرضه للتعذيب .

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تعليق واحد

  1. صفقة الغاز مقابل بلحساني كما فعلت مؤخرا مع اسبانيا. عن دركي هرب وهرى منظومة الجيش. هاد النظام لي في الجزائر عايش العذاب. لي في الخارج معارض مهدد. الله يكون في عون المواطنين الجزائر مع هذا النظام. ليس لديه غيرة على الجزائر َلا على الجزائرين. كابرانات فرنسا. عساسا ديال فرنسا على الجزائر.

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