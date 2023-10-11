الأمن يعتقل سارق وكالة تحويل الأموال بمكناس

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي مسرح الجريمة قد باشرت، صباح يومه الأربعاء، إجراءات معاينة سرقة موصوفة من داخل وكالة لتحويل الأموال، كائنة بحي “رياض الزيتون” بمدينة مكناس، تمكن خلالها المشتبه فيه من الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين سنتيم بعد تهديد مستخدمة باستعمال السلاح الأبيض.

الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بغرفة يستغلها على سبيل الكراء من حجز المبلغ المالي المتحصل من هذه السرقة، فضلا عن ضبط السلاح الأبيض والملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0