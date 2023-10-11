“الصرصار و النملة” لمخرجه ياسين فنان يعالج ظاهرة “الهجرة غير الشرعية”

نجلاء مزيان: هبة بريس

شرع المخرج المغربي ياسين فنان في تصوير فيلمه الجديد “الصرصار و النملة”، حيث صورت جميع مشاهده بشمال المملكة تحديدا بمدينة طنجة.

ويعرف العمل مشاركة عدد من الفنانين المغاربة اللامعين أبرزهم نادية كوندا، منصور بدري، مجدولين الإدريسي، منصف قبري هشام السلاوي والسينغالية مارين نداي، فضلا عن مشاركة مجموعة من الفنانين من مدينتي طنجة و تطوان، و هو من إنتاج “دون فيلم”.

وتدور أحداث “الصرصار و النملة” حول ثلاث قصص مختلفة، غير أن القصة الرئيسية بطلتها فتاة إفريقية تحاول جاهدة أن تسلك طريق الهجرة غير شرعية،لكن وفاة صديقتها سيتسبب في بقائها بالمغرب الأمر الذي سيجعلها تعيش مجموعة من الأحداث مع مختلف الطبقات الشرائح المجتمعية.

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