العيون : إنفجار قنبلة بمحل المتلاشيات تخلف ق__تيل وجريح

2023-10-11 / 17:15
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسبب إنفجار قنبلة في محل المتلاشيات بمدينة العيون، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، الى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة .

وأفاد مصدر محلي بأن القنبلة عبارة عن لغم أرضي، كان ضمن المتلاشيات التي توجد داخل محل للضحية، المتواجد بحي العودة، وكان الضحية وهو سائق سيارة لنقل البضائع، يهم بوضعها بالسيارة، غير أن إحتكاكها بصندوق السيارة لتنفجر بالقرب منه وترديه قتيلا على الفور، فيما تمت إصابة شخص اخر كان بقريه بحروق متفاوتة الخطورة استدعت نقله للمستشفى للعلاج.

الحادث، عجل بقدوم مسؤولين من الجيش الى جانب الشرطة القضائية، لفتح تحقيق و معرفة ملابسات الحادث، وعن كيفية تواجد القنبلة بمحل المتلاشيات ووجهتها بعد محاولة نقلها في سيارة نقل البضائع.

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