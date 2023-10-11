العيون : إنفجار قنبلة بمحل المتلاشيات تخلف ق__تيل وجريح
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تسبب إنفجار قنبلة في محل المتلاشيات بمدينة العيون، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، الى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة .
وأفاد مصدر محلي بأن القنبلة عبارة عن لغم أرضي، كان ضمن المتلاشيات التي توجد داخل محل للضحية، المتواجد بحي العودة، وكان الضحية وهو سائق سيارة لنقل البضائع، يهم بوضعها بالسيارة، غير أن إحتكاكها بصندوق السيارة لتنفجر بالقرب منه وترديه قتيلا على الفور، فيما تمت إصابة شخص اخر كان بقريه بحروق متفاوتة الخطورة استدعت نقله للمستشفى للعلاج.
الحادث، عجل بقدوم مسؤولين من الجيش الى جانب الشرطة القضائية، لفتح تحقيق و معرفة ملابسات الحادث، وعن كيفية تواجد القنبلة بمحل المتلاشيات ووجهتها بعد محاولة نقلها في سيارة نقل البضائع.
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المجموع 6 آراء
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18 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون الله
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
هل هذا تفجير جديد ؟
اللهم اغفر له وارحمه
ربي يرحموا
يجب أخذ الحذر
يجب فتح التحقيق في هذهه الحادثة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ارحمه واغفر له..
نسأل الله تعالى ان يتقبله مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
على جميع المواطنين تجنب الأشياء الخطيرة والقابلة للإشتعال ..
اللهم ارحم الفقراء الذين يشتغلون بمعاشهم اليومي من أجل تأمين حاجيات أطفالهم..
لغم خلف هلع لدى المواطنين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. من أين أتى هذا اللغم..
اللهم تقبله شهيدا عندك يا أرحم الراحمين يآرب العالمين..
اللهم ارحمه واغفر له يارب العالمين..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا اللغم..