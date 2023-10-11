عبد المجيد تبون يهنئ لاعبة “جمباز” وجزائريون: أين وعود دعم فلسطين ؟

هبة بريس _ س ب

في الوقت الذي تشهد فيه الاراضي الفلسطينية قصفا عنيفا من قبل سلاح الجو الاسرائيلي ردا على العملية العسكرية الواسعة التي نفذتها حركة حماس داخل المستوطنات الاسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة، اختار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أسلوب غض الطرف عن القضية التي لطالما وعد بدعمها وان اقتدى الحال ارسال جنوده الأشاوس الى فلسطين.

الرئيس الجزائري وبينما الشعب الفلسطيني يتعرض لقصف يومي من طرف الجيش الاسرائيلي لقطاع غزة وسقوط مائات الضحايا والجرحى ، اختار تهنئة لاعبة جمباز جزائرية ، حيث كتب على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك” :”تحية وتقدير كبيران للنجمة كيليا نمور، على إحرازها المرتبة الثانية في بطولة العالم للجمباز. أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والتفوق. ألف مبروك لكِ وللجزائر”.

جزائريون تفاعلوا مع تدوينة تبون وقالوا أنها تترجم منطق اللامبالاة التي ينهجه النظام العسكري الجزائري تجاه القضية الفلسطينية واستغلالها اعلاميا لاستمالة الرأي العام الجزائري وخداعه باكذوبة “الدفاع عن القضية الفلسطينية ” حيث كتب أحد النشطاء الجزائريين تعليقا قال فيه :”للتذكير أن صاحب المنشور هو صاحب مقولة “القضية الفلسطينية خليوها عليا أنا” بعد الضرب على صدره.. والمثل يقول لي خانتوا المواقف يقلبها جمباز “.

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