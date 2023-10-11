بالارقام …جنسيات الق__تلى والمفقودين الأجانب في هجوم حماس

هبة بريس _ وكالات

قتل عشرات الأجانب أو جرحوا أو أصبحوا رهائن لدى حركة حماس عقب الهجوم الذي شنّته السبت على إسرائيل.

وكان العديد من الأجانب المفقودين يشاركون في مهرجان للموسيقى الإلكترونية في صحراء بجنوب إسرائيل قرب حدود غزة، قتل خلاله ما يناهز 250 شخصا، وفق منظمة غير حكومية.

واستعرضت فرانس برس جنسيات الضحايا الذي راحوا ضحية هجوم حماس حسب المعلومات المتوفرة إلى الآن.

تايلاند: 20 قتيلا و14 رهينة

قتل 20 تايلانديا وأصيب 13 وتمّ أسر 14، على ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية الأربعاء.

وطلب أكثر من 5 آلاف تايلاندي العودة إلى بلادهم، وفق الوزارة.

الولايات المتحدة: 14 قتيلا على الأقل ومفقودون

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء مقتل 14 أميركيا على الأقل، مؤكدا في الوقت ذاته وجود آخرين بين الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

النيبال: 10 قتلى

قتل عشرة مواطنين نيباليين في كيبوتس ألوميم، إحدى المستوطنات التي هاجمتها حماس، على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب الأحد.

وأشارت السفارة إلى أن أربعة آخرين يتلقون العلاج في المستشفى بينما يجري البحث عن شخص خامس. وكان في كيبوتس ألوميم 17 طالبا وقت الهجوم.

فرنسا: 8 قتلى و20 مفقودا

أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أن 8 مواطنين فرنسيين قتلوا، قائلة إن عدد القتلى مرجّح للارتفاع. وأضافت أن 20 شخصا ما زالوا مفقودين ويرجّح أن يكون بعضهم اختطف.

إسبانيا: قتيلة واحدة

قتلت إسبانية تحمل كذلك الجنسية الإسرائيلية في الهجوم وفق وزارة الخارجية. وقالت الصحافة الأربعاء إنها كانت في التاسعة والعشرين من عمره وتؤدي الخدمة العسكرية في ثكنة قريبة من غزة.

الأرجنتين: سبعة قتلى و15 مفقودا

أكّدت وزارة الخارجية الأرجنتينية الاثنين أن سبعة من مواطنيها قتلوا وفقد 15 آخرون.

روسيا: أربعة قتلى و6 مفقودين

أفادت السفارة الروسية في تل أبيب بمقتل أربعة روسيين-إسرائيليين.

وأكّدت أن ليست لديها معلومات عن رهائن محتملين، لكنها قالت إن ستة مواطنين روس في عداد المفقودين.

أوكرانيا: قتيلان

قتلت أوكرانيتان كانتا تعيشان في إسرائيل منذ سنوات على ما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولنكو الأحد.

المملكة المتحدة: قتيلان

قتل مواطنان بريطانيان على ما أكدت أسرتاهما. وكان أحدهما وهو ناثانيل يونغ (20 عاما)، يخدم في الجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الثلاثاء إن “عددا كبيرا” من مزدوجي الجنسية البريطانية-الإسرائيلية حوصروا في القتال.

البيرو: قتيلان وثلاثة مفقودين

أعلنت وزارة الخارجية البيروفية الثلاثاء مقتل مواطنين بيروفيَين. وهناك ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

كندا: قتيل وثلاثة مفقودين

قالت الحكومة الكندية إن كنديّا قتل وثلاثة آخرين فقدوا.

البرازيل: قتيلان

أكّدت وزارة الخارجية البرازيلية الثلاثاء مقتل اثنين من مواطنيها يحملان الجنسية الإسرائيلية.

كمبوديا: قتيل

قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن طالبا كمبوديّا قتل.

– ألمانيا: العديد من الرهائن

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية الأحد أن عددا من مزدوجي الجنسية اختطفوا.

وقالت والدة شاني لوك البالغة 22 عاما لمجلة “دير شبيغل” إنها تعرفت على ابنتها في مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لشابة نصف عارية ترقد على ما يبدو فاقدة للوعي ووجهها إلى الأسفل في شاحنة صغيرة في غزة على متننها رجال مسلحون.

وأوضحت ريكاردا لوك للمجلة أن ابنتها كانت تحضر مهرجان الموسيقى.

الفيليبين: قتيلان وثلاثة مفقودين

أعلنت السفارة الفيليبينة في إسرائيل الأربعاء مقتل امرأة (33 عاما) ورجل (42 عاما) في هجوم على مزرعة تعاونية قرب الحدود مع غزة. ولا يزال ثلاثة مواطنين في عداد المفقودين

النمسا: ثلاثة مفقودين

قالت وزارة الخارجية النمسوية إن ثلاثة مواطنين نمسويين-إسرائيليين يقيمون في جنوب إسرائيل بشكل منفصل قد يكونون بين المختطفين.

تشيلي: مفقودان

أكدت وزارة الخارجية التشيلية الاثنين أن مواطنَين من تشيلي مفقودان. وكان الزوجان يعيشان في كيبوتس قرب حدود إسرائيل مع غزة.

إيطاليا: مفقودان

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن اسرائيليَين-إيطاليَين مفقودان. وأضاف “لم يحدَّد مكانهما ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية”.

باراغواي: مفقودان

قالت حكومة باراغواي إن مواطنَين من باراغواي كانا يعيشان في إسرائيل مفقودان دون تقديم تفاصيل إضافية.

سريلانكا: مفقودان

قال سفير سريلانكا لدى إسرائيل الثلاثاء إن مواطنَين في عداد المفقودين.

تنزانيا: مفقودان

قال سفير تنزانيا لدى إسرائيل لفرانس برس إن مواطنَين تنزانيَين مفقودان.

المكسيك: رهينتان

كتبت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا على منصة إكس، أن مكسيكيَين أخذا رهينتين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كولومبيا: رهينتان

قال سفير إسرائيل لدى كولومبيا على منصة إكس إن كولومبيَين كانا في مهرجان “سوبرنوفا” الموسيقي مفقودان.

وأكدت الحكومة الكولومبية أن اثنين من مواطنيها كانا في المهرجان وأنها تحاول المساعدة في تحديد مكانهما.

بنما: مفقود

قالت حكومة بنما إن أحد مواطنيها مفقود.

إيرلندا: مفقود

أكدت الحكومة الإيرلندية أن امرأة إيرلندية-إسرائيلية مفقودة.

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