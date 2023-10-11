عاجل : انطلاق أشغال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية

نجلاء مزيان: هبة بريس

انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم.

ويبحث وزراء الخارجية العرب، سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكدت أنه بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعت المملكة المغربية، رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا البحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير.

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