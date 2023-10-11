مندوبين التخطيط ..40,7 % من المغربيات عازبات

هبة بريس

كشفت الإحصائيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم الوطني للمرأة (10 أكتوبر) أن 40,7 في المائة من النساء البالغات 15 سنة فأكثر عازبات، مقابل 28,3 في المائة من الرجال من نفس الفئة العمرية.

.وتبلغ نسبة الفتيات البالغات 20 إلى 24 سنة اللائي تزوجن قبل سن 15 سنة 0,5 في المائة إلى حدود سنة 2018، فيما تبلغ هذه النسبة عند اللائي تزوجن قبل 18 سنة 13,7 في المائة.

وسجلت المندوبية انخفاضا في معدل زواج القاصرات مقارنة بسنة 2004، التي بلغت فيها نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل سن 18 سنة 15,9 في المائة، واللواتي تزوجن قبل سن 15 سنة 2,5 في المائة.

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