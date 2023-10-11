مندوبين التخطيط ..40,7 % من المغربيات عازبات

2023-10-11 / 15:39
0
هبة بريس

كشفت الإحصائيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم الوطني للمرأة (10 أكتوبر) أن 40,7 في المائة من النساء البالغات 15 سنة فأكثر عازبات، مقابل 28,3 في المائة من الرجال من نفس الفئة العمرية.

.وتبلغ نسبة الفتيات البالغات 20 إلى 24 سنة اللائي تزوجن قبل سن 15 سنة 0,5 في المائة إلى حدود سنة 2018، فيما تبلغ هذه النسبة عند اللائي تزوجن قبل 18 سنة 13,7 في المائة.

وسجلت المندوبية انخفاضا في معدل زواج القاصرات مقارنة بسنة 2004، التي بلغت فيها نسبة النساء اللواتي تزوجن قبل سن 18 سنة 15,9 في المائة، واللواتي تزوجن قبل سن 15 سنة 2,5 في المائة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجهودات متواصلة لضمان صرف الدفعة الأولى من المساعدات لمتضرري الزلزال

مجهودات متواصلة لضمان صرف الدفعة الأولى من المساعدات لمتضرري…

2023-10-11 / 14:41
Photo of الناظور .. عاملة بفندق مصنف تتعرض “للتحرش الجنسي”

الناظور .. عاملة بفندق مصنف تتعرض “للتحرش الجنسي”

2023-10-11 / 14:14
Photo of الداخلة : الفرقة الوطنية توقف شرطيا ومقاولين بسبب تزوير مذكرة بحث واستعمالها

الداخلة : الفرقة الوطنية توقف شرطيا ومقاولين بسبب تزوير…

2023-10-11 / 14:09
Photo of مدير “لارام” يحتقر الصحافة الناطقة بالعربية ويتكلم مع الصحافة الناطقة بالفرنسية!!

مدير “لارام” يحتقر الصحافة الناطقة بالعربية ويتكلم مع الصحافة…

2023-10-11 / 13:44
Photo of رسمي ..النساء الأكثر عطالة بالمغرب

رسمي ..النساء الأكثر عطالة بالمغرب

2023-10-11 / 12:56
Photo of إخماد حريق غابة إكاون بإقليم الحسيمة

إخماد حريق غابة إكاون بإقليم الحسيمة

2023-10-11 / 10:34

“غامبيا” تجدد تأكيد دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي

2023-10-11 / 10:08
Photo of الريسوني : الجهاد الجاري على أرض فلسطين استجمع كل الدواعي

الريسوني : الجهاد الجاري على أرض فلسطين استجمع كل…

2023-10-11 / 10:03
Photo of طقس الأربعاء.. طقس حار وأجواء غائمة ببعض مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. طقس حار وأجواء غائمة ببعض مناطق المملكة

2023-10-11 / 09:04
Photo of المغرب يشارك في أشغال الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بمصر

المغرب يشارك في أشغال الدورة الـ70 للجنة الإقليمية لمنظمة…

2023-10-10 / 22:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق