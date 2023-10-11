الملك الأردني: لا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بحل الدولتين

2023-10-11 / 14:52
6
هبة بريس _ وكالات

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، أن الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة لن تتحقق دون حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

جاء ذلك خلال “خطاب العرش” الذي ألقاه في افتتاح الدور العادي الأخير للبرلمان الحالي.

وقال عاهل الأردن إن “ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

واستدرك: “فلا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد”.

وتابع: “ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا”.

وأردف: “سيظل موقف الأردن ثابتا، ولن نتخلى عن دورنا مهما بلغت التحديات، في سبيل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والحفاظ عليها من منطلق الوصاية الهاشمية”.

ومضى ملك البلاد قائلا: “سيبقى الأردن في خندق العروبة، يبذل كل ما بوسعه، في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بعد نفاد الوقود

توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بعد…

2023-10-11 / 13:58
Photo of نائبة إسرائيلية تدعو لاستخدام صواريخ “يوم القيامة” النووية

نائبة إسرائيلية تدعو لاستخدام صواريخ “يوم القيامة” النووية

2023-10-11 / 13:08
Photo of حماس: نستهدف الجيش ولا تمتد أيدينا للمدنيين

حماس: نستهدف الجيش ولا تمتد أيدينا للمدنيين

2023-10-11 / 11:51
Photo of إسرائيل تعلن “تدمير” الجامعة الإسلامية في غزة

إسرائيل تعلن “تدمير” الجامعة الإسلامية في غزة

2023-10-11 / 11:30
Photo of القصف الإسرائيلي على غزة….1055 قت__يلا و5184 مصاب

القصف الإسرائيلي على غزة….1055 قت__يلا و5184 مصاب

2023-10-11 / 11:18
Photo of رفع علم فلسطين وإزالة علم اسرائيل من مبنى بلدية ببريطانيا

رفع علم فلسطين وإزالة علم اسرائيل من مبنى بلدية…

2023-10-11 / 11:07
Photo of خامس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200

خامس أيام الحرب …ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200

2023-10-11 / 09:28
Photo of إطلاق قذائف من سوريا على إسرائيل والجيش الإسرائيلي يرد

إطلاق قذائف من سوريا على إسرائيل والجيش الإسرائيلي يرد

2023-10-10 / 23:33
Photo of الجيش الإسرائيلي يطلب من المواطنين التزود بمخزون كاف من الأغذية و المياه

الجيش الإسرائيلي يطلب من المواطنين التزود بمخزون كاف من…

2023-10-10 / 22:10
Photo of إسرائيل تطالب مصر بعدم إرسال مساعدات عبر معبر رفح

إسرائيل تطالب مصر بعدم إرسال مساعدات عبر معبر رفح

2023-10-10 / 21:35

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق