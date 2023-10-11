الناظور .. عاملة بفندق مصنف تتعرض “للتحرش الجنسي”

2023-10-11 / 14:14
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هبة بريس _ وجدة

تعرضت أحد المستخدمات بأحد الفنادق الكبرى المتواجدة بوسط المدينة لتحرش جنسي من طرف مدير الوحدة الفندقية.

ووصف بلاغ استنكاري توصل به موقع “هبة بريس” من طرف نقابة الإتحاد المغربي للشغل موجهة لمديرة الموارد البشرية لشركة “اكور المغرب هذا الفعل “بالشنيع” والذي صدر حسب الرسالة عن المدير العام للفندق.

وحسب ذات البلاغ، وما ورد في شكاية مقدمة لوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الإستئناف بالناظور، من طرف العاملة “ز.د” فقد تعرضت هذه الأخيرة إلى “إعتداء جنسي” حين كانت تقوم له بحصة تدليك، في القسم الخاص داخل الفندق.

وحسب ذات الرسالة والشكاية، فقد فاقت الحصة 4 ساعات، قبل أن تتعرض “لإعتداء جنسي”، مؤكدة خلالها أنه وبعد خروجها مذعورة شاهدها مجموعة من العاملات بقسم التدليك، كما أنها تعرضت لضغوطات من أجل عدم الكشف عما حدث.

وطالبت النقابة من مديرة الموارد البشرية بالتدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لأن الموضوع إن ثبت فإنه يمس كرامة العمال جميعا والشركة المالكة حسب ما ورد في الرسالة.

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‫5 تعليقات

  1. ماخلا رجل بامرة،الا والشيطان ثالثهما لوكانت عفيفة ماخلت به وما خلا بها هما الاثنان زناة

  5. لمس المرأة الأجنبية ولمس الأجنبي محرم شرعا حتا ان كان بغير شهوة كما عند السادة المالكية بل كل المذاهب الأخرى احفظ الله يحفظك

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