توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بعد نفاد الوقود

هبة بريس _ وكالات

أكدت سلطة الطاقة في قطاع غزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود في اليوم الخامس من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل في بيان “توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة الساعة 2,00 ظهرا (11,00 ت غ) بسبب نفاد الوقود” وكان إسماعيل حذر في بيان سابق من ذلك.

وفي وقت سابق أعلنت سلطة الطاقة في القطاع إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة، وهي المحطة الوحيدة التي توفر الكهرباء، يكفي لما بين عشر و12 ساعة على الأكثر فقط.

وكانت إسرائيل قطعت إمدادات الكهرباء عن القطاع، الإثنين، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق ردا على هجوم مباغت وواسع شنته حماس، وفق “رويترز

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