Palestinian children do their homework using a gas lamp during a power cut after Gaza's sole power plant shut down amid tension with Israel, in an impoverished household in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on August 18, 2020. A rocket was fired in the evening of August 18 from Gaza towards Israel, the army said, hours after the Jewish state warned Hamas it was risking "war" by failing to stop incendiary balloon attacks. The tensions come amid fuel shortages in the Palestinian enclave caused by an Israeli blockade, which has triggered widespread blackouts. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بعد نفاد الوقود

2023-10-11 / 13:58
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هبة بريس _ وكالات

أكدت سلطة الطاقة في قطاع غزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود في اليوم الخامس من التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال رئيس سلطة الطاقة جلال إسماعيل في بيان “توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة الساعة 2,00 ظهرا (11,00 ت غ) بسبب نفاد الوقود” وكان إسماعيل حذر في بيان سابق من ذلك.

وفي وقت سابق أعلنت سلطة الطاقة في القطاع إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة، وهي المحطة الوحيدة التي توفر الكهرباء، يكفي لما بين عشر و12 ساعة على الأكثر فقط.

وكانت إسرائيل قطعت إمدادات الكهرباء عن القطاع، الإثنين، في إطار ما وصفته بأنه حصار مطبق ردا على هجوم مباغت وواسع شنته حماس، وفق “رويترز

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