مدير “لارام” يحتقر الصحافة الناطقة بالعربية ويتكلم مع الصحافة الناطقة بالفرنسية!!
في واقعة غريبة تنم عن كره الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو للغة العربية ؛ رفض الأخير إعطاء تصريح صحفي باللغة العربية لممثل جريدة” هبة بريس الإلكترونية” في الوقت الذي سارع فيه بالتحدث الى جريدة ناطقة بالفرنسية
الغريب وهو ان المسؤول عن ” لارام ” رفض عن قصد التحدث للجريدة بعدما أمعن النظر في اسم الجريدة المكتوبة باللغة العربية على ” الميكروفون ” في المقابل ؛ وبعد لحظات قليلة سيخضع للغة الفرنسية مُمّكِنا جريدة زميلة ناطقة بالفرنسية بتصريح خاص .
والذي يفهم من الواقعة ان مدير ” لارام ” إما أنه لا يعرف التكلم باللغة العربية أو لا يتقنها أو انه لا يكترث للجرائد الناطقة بالعربية باعثا للجميع رسالة تعلقه الكبير بفرنسا علما انه مسؤول تحت السيادة المغربية
مدير ” لارام ” لم يستفد اطلاقا من الدرس الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة السيد مزور عندما رفض التكلم بالفرنسية والحديث فقط بالعربية او الانجليزية في إشارة واضحة لتزكيتة للتوجه الجديد للدولة المغربية
.
وبخلاصة …يفهم جيدا أن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، “حميد عدو” تعمد تأكيده المبالغ فيه على تعلقه الشديد بلغة مولير ضدا في توجه الدولة المغربية التي تعتمد اللغة العربية كلغة رسمية
9 تعليقات
ضاع عمره لضياعه لغة الضاد.
انه لم يحتقر ولن يستطيع احتقار اللغة العربية فإنها تعلو عليه علوا كبيرا.
بقي محدود المعرفة رغم منصبه. فكيف حصل عليه؟؟؟؟؟؟؟؟
يجب طرد هذا الماكروني الماسوني عاجلا
كلاب دولة البق مايزهق لم يفهموا الدرس بعد. ومااكثرنهم بالمغرب. فمن يمنحهم المناصب العليا!! الأولى لمن دافع عن المغرب ايام الاستعمار البقي وليس لكلاب البق.
العربية افضل اللغات
يجب مقاطعة هذه الشركة
احد من خداف فرنسا وما أكثرهم. من الذين خاطبهم الماكر. هاهم بدؤا يخرجون من جحورهم. سندافع عن العربية والامازغية. والإنجليزية ابيتم ام كرهتم. نستغني عن الفرنسية. باي ثمن. ولي ماعجبوش الحال فليذهب لماماهم فرنسا. سؤال لهذا المتعجرف. هل انت احسن من وزير الاقتصاد. الذي رفض التكلم بالفرنسية.
يجب عزله فورًا وبدون تردد ، لانه صار ضد التوجه المغربي في سياسته مع الفرنسية ، ومن يدري أنه لا يجيد التحدث والتعبير باللغة العربية لانه يفتقدها وتغيب عنه. معانيها ويخاف من الوقوع في الخطأ أو قد يفسد المعنى بكلمة لا يفهمها
على الدولة تصفية كل مسؤولي القطاعات وعلى المديرين إتقان على الاقل تلاث لغات ليتحدثوا باسم الشركة ، فهذا نموذج من باقي النماذج ،
فنسميه حميد عدوًًًًًًّ العربية
يجب عزله فورًا وبدون تردد ، لانه صار ضد التوجه المغربي في سياسته مع الفرنسية ، ومن يدري أنه لا يجيد التحدث والتعبير باللغة العربية لانه يفتقدها وتغيب عنه. معانيها ويخاف من الوقوع في الخطأ أو قد يفسد المعنى بكلمة لا يفهمها
على الدولة تصفية كل مسؤولي القطاعات وعلى المديرين إتقان على الاقل تلاث لغات ليتحدثوا باسم الشركة ، فهذا نموذج من باقي النماذج ،
فنسميه حميد عدوًًًًًًّ العربية.
اذا كان هذا تصرف الدولة المغربية فما بالك بموظف لذيها ؟ فكل المراسلات و العقود هي بالفرنسية و كذلك التعليم و كاننا ابناء غير شرعيين للفرنسيين!