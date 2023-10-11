مدير “لارام” يحتقر الصحافة الناطقة بالعربية ويتكلم مع الصحافة الناطقة بالفرنسية!!

هبة بريس _ الرباط

في واقعة غريبة تنم عن كره الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو للغة العربية ؛ رفض الأخير إعطاء تصريح صحفي باللغة العربية لممثل جريدة” هبة بريس الإلكترونية” في الوقت الذي سارع فيه بالتحدث الى جريدة ناطقة بالفرنسية

الغريب وهو ان المسؤول عن ” لارام ” رفض عن قصد التحدث للجريدة بعدما أمعن النظر في اسم الجريدة المكتوبة باللغة العربية على ” الميكروفون ” في المقابل ؛ وبعد لحظات قليلة سيخضع للغة الفرنسية مُمّكِنا جريدة زميلة ناطقة بالفرنسية بتصريح خاص .

والذي يفهم من الواقعة ان مدير ” لارام ” إما أنه لا يعرف التكلم باللغة العربية أو لا يتقنها أو انه لا يكترث للجرائد الناطقة بالعربية باعثا للجميع رسالة تعلقه الكبير بفرنسا علما انه مسؤول تحت السيادة المغربية

مدير ” لارام ” لم يستفد اطلاقا من الدرس الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة السيد مزور عندما رفض التكلم بالفرنسية والحديث فقط بالعربية او الانجليزية في إشارة واضحة لتزكيتة للتوجه الجديد للدولة المغربية

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وبخلاصة …يفهم جيدا أن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، “حميد عدو” تعمد تأكيده المبالغ فيه على تعلقه الشديد بلغة مولير ضدا في توجه الدولة المغربية التي تعتمد اللغة العربية كلغة رسمية

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