نائبة إسرائيلية تدعو لاستخدام صواريخ “يوم القيامة” النووية

هبة بريس

دعت نائبة إسرائيلية جيش إسرائيل إلى استخدام السلاح النووي ردا على هجمات حركة حماس. ونشرت ريفيتال “تالي” جوتليف، المحامية الإسرائيلية وعضو الكنيست عن حزب الليكود، عدة منشورات تدعو إلى “الانتقام العنيف” في أعقاب الهجوم المفاجئ للمقاومة الفلسطينية يوم السبت على إسرائيل، وفق ما جاء بمجلة نيوزويك الأميركية.

ووفق ما ورد، فإنه قد قُتل نحو 2000 إسرائيلي وفلسطيني منذ ذلك الهجوم، وأصيب مئات آخرون، كما أعلنت حماس أن لديها “أسرى ورهائن” لم يتضح بعد عددهم هذا فضلا عن عدد من المفقودين.

وكتبت جوتليف على موقع إكس (تويتر سابقا)، يوم الاثنين، وفق الترجمة “صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار إستراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي. فليحفظ الله قوتنا كلها”.

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