رسمي ..النساء الأكثر عطالة بالمغرب
هبة بريس
قدمت المندوبية السامية للتخطيط مجموعة من الأرقام والبيانات الإحصائية المتعلقة بوضعية المرأة بالمغرب إلى غاية سنة 2022، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يتزامن مع الـ10 من أكتوبر لكل سنة.
وسجلت المندوبية استمرار ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء، بحيث وصل إلى 17,2 في المائة إلى حدود سنة 2022، مقابل 10,3 في المائة المسجلة عند الرجال.
ويبلغ هذا المعدل عند النساء القاطنات بالوسط الحضري والحاصلات على دبلوم التعليم العالي 33,7 في المائة، مقابل 18,3 في المائة عند أقرانهن من الرجال، فيما حددت المندوبية معدل البطالة عند النساء البالغات من 15 إلى 34 سنة في 32,7 في المائة إلى غاية سنة 2022، مقابل 19,8 في المائة عند الرجال النشيطين، فيما كانت هذه النسبة تتراوح بين 17,3 في المائة في صفوف النساء و14,6 في المائة عند الرجال سنة 2012.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
5 تعليقات
على أي عطالة تتكلمون ألان ترون أن جل الشباب المغربي يعاني من البطالة .ألان تقرءون قول الله عزل وجل(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ )أين تربية الأولاد.أين الحفاظ على الأسرة.حسبنا الله ونعم الوكيل
المراة ادا جلست بالبيت انهار بكامله لعدم توفره بمن يساعدها في معونته رغم وجود الزوج بهي
نحن في وقت المراة هي التي تعين زوجها في كل شيء واهمها مدخول البيت وحده غير قادر علا ذالك واتحداكم ان وجدتم رجل يريد بقاء زوجته بالبيت نسبة قليلة جدا
يجب اجاد الشغل والتشغيل المرأة في حياتها لانه اكانت متزوجة او مع اهلها فهي مطالبة باعانة اهلها ويد واحدة لاتسفق
علا الاقل المراة ادا اشتغلت فهي تشتغل بالنية صافية وتحب ان تعطي اكتر من ان تقبض