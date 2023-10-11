رسمي ..النساء الأكثر عطالة بالمغرب

هبة بريس

قدمت المندوبية السامية للتخطيط مجموعة من الأرقام والبيانات الإحصائية المتعلقة بوضعية المرأة بالمغرب إلى غاية سنة 2022، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يتزامن مع الـ10 من أكتوبر لكل سنة.

وسجلت المندوبية استمرار ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء، بحيث وصل إلى 17,2 في المائة إلى حدود سنة 2022، مقابل 10,3 في المائة المسجلة عند الرجال.

ويبلغ هذا المعدل عند النساء القاطنات بالوسط الحضري والحاصلات على دبلوم التعليم العالي 33,7 في المائة، مقابل 18,3 في المائة عند أقرانهن من الرجال، فيما حددت المندوبية معدل البطالة عند النساء البالغات من 15 إلى 34 سنة في 32,7 في المائة إلى غاية سنة 2022، مقابل 19,8 في المائة عند الرجال النشيطين، فيما كانت هذه النسبة تتراوح بين 17,3 في المائة في صفوف النساء و14,6 في المائة عند الرجال سنة 2012.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0