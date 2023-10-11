عنصر من حركة حماس

حماس: نستهدف الجيش ولا تمتد أيدينا للمدنيين

2023-10-11 / 11:51
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هبة بريس _ وكالات

كدت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء أن المقاومة وكتائب القسام تتجنب المدنيين وتستهدف فقط المنظومة العسكرية الصهيونية في معركة “طوفان الأقصى”.

ونفت حماس في تصريح صحفي ما تداول حول استهدافها للأطفال، داعية وسائل الإعلام الغربية إلى تحري الدقة وعدم الانحياز للرواية الاسرائيلية

واعتبرت حماس أن نقل وسائل إعلام غربية لأخبار مفادها أن حركة المقاومة الإسلامية قتلت أطفالا رضعا وقطعت رؤوسهم واستهدفت مدنيين “سقوط إعلامي في محاولة للتستر على جرائم اسرائيل ومجازره التي يرتكبها ليل نهار في غزة، والتي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية باستهدافه المدنيين وقطع الكهرباء والماء والمواد الغذائية والطبية عنهم”.

وأوضحت أن المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام عملت على “استهداف المنظومة العسكرية والأمنية الصهيونية وهي أهداف مشروعة، وسعت في الوقت ذاته لتجنب المدنيين، وقد شهد على ذلك الكثير من المقاطع الميدانية المصورة، وتحدث بذلك العديد من المستوطنين بشهادات مصورة عبر وسائل الإعلام

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‫10 تعليقات

  8. رغم اننا ادا اردنا ان نطبق ماقيل في الحديث ولاحرج عليهم يقال السن بالسن والعين بالعين والباذي اظلم وهم ياما ضلمونا في اكبادنا ونسائنا وشبابنا بنات ورجال حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

  9. الرجال ابناء رجال نصركم الله وحصنكم بي جنوده وانشاالله تخرجون منها مرفوعين الراس اعانكم الله بعونه

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